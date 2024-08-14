Таганрогский «Форте» в гостях переиграл «Дружбу» из Майкопа

Донской клуб уверенно лидирует в своей группе.

Таганрогский «Форте» в рамках Второй лиги Б в своей группе в гостях играл с майкопской «Дружбой». Гости оказались сильнее — счёт 2:1 в пользу «Форте».

Хозяева после 16 туров занимали 13-е место в турнирной таблице с 20 очками, «Форте» — первое место с 37 очками. На 6-й минуте игроки «Дружбы» открыли счёт. Однако не прошло и 10 минут, как они оказались в роли проигрывающих. На 12-й и 16-й минутах нападающий «Форте» Магомед Абакаров сравнял и вывел таганрогскую команду вперед.

В итоге «Форте» упрочил свое лидирующие положение. В активе команды 40 очков и отрыв от ближайших последователей на четыре очка.

Фото: ФК «Форте»