Приближается Хэллоуин, отмечаемый 31 октября. В преддверии «вечера страшилок» нашим собеседником стал клирик Георгиевского храма иерей Георгий Канча.

— Отец Георгий! Хэллоуин с полой и светящейся изнутри тыквой – праздник импортный, завезенный нам из Америки. Праздник бесовский. Почему Церковь не добивается его запрета на государственном уровне?

— Прежде всего отмечу, что этот праздник не является бесовским. Этот праздник, пришедший к нам с Запада, имеет несколько составляющих. Первая – духовная. Его корни – в язычестве. У язычников праздники были связаны с временами года. Язычники кельты праздновали: осенью, в ночь на 1 ноября, – Самайн, весной, в ночь на 1 мая, – Бельтайн. Бельтайн был более кровавый, приносились человеческие жертвоприношения: язычники считали это необходимым для того, чтобы земля была плодородной, а урожай – богатым. А на Самайн забивался скот: в Ирландии – пастбища, летом, когда много травы, скот жиреет, потом кормовая база сокращается и нужно рассчитать, сколько животных может пережить зиму, а остальной скот нужно забить и заготовить мясо на зиму. Материально это заключалось в том, что осенью проводился забой скота. Но, поскольку древний человек все соединял с религией, — этот забой считался одновременно и жертвоприношением. И это жертвоприношение совершалось еще и в честь поминовения предков. А все, что связано с культом мертвых, у человека может вызывать ужас. Многие боятся смерти, связанной со смертью атрибутики. За этим стоит обычный для человека страх небытия.

— Но Ирландия уже давно – христианская страна. И Америку изначально заселяли христиане-протестанты…

— Конечно, христианство освобождает человека от страха смерти: мы, христиане, верим в воскресение мертвых, как Христос воскрес, так воскреснем и мы. Для нас мертвые – не мистические существа, которые могут нам навредить, а существа, которые, с одной стороны, нас покинули, с другой стороны, продолжают существование в Боге и помогают нам, за нас молятся, требуют в ответ наших молитв, но это уже – совсем не страшная история, это – история победы над смертью. Так что истинный христианин, который искренне верит во Христа и в Его победу над смертью, смерти не боится – ни чужой, ни своей. Но, поскольку мы не все истинные христиане, в человеке может одновременно уживаться и какая-то вера во Христа, и оставшийся от язычества страх мертвых, смерти.

— Как же так получилось, что Самайн превратился в Хэллоуин?

— У западных христиан вместо Самайна появляется особый праздник – День всех святых, отмечаемый 1 ноября. И Хэллоуин – канун Дня всех святых. Из Ирландии этот праздник перекочевал в Америку, там его символом стала светящаяся изнутри полая тыква: американцы полагали, что таким образом они отгоняют злых духов. Западная Христианская церковь предлагает людям в День всех святых пойти в храм, совершить заупокойную мессу, молитвенно помянуть своих усопших, потом вернуться домой, поесть мяса: скот ведь все равно продолжают забивать. Но сначала – молитва, потом – поминальная трапеза. А святые и усопшие для христиан – это практически синонимы. Но, поскольку страх смерти из-за недостатка веры у многих все-таки остается, — от этого страха люди пытаются избавиться по-другому. Замечено: страх может вытесняться смехом. Люди переодеваются в чертей и мертвецов, друг друга пугают, но никто не боится, можно вместе посмеяться надо всем этим, смех избавляет, освобождает от страха. Это – способ снижения градуса страха для нецерковного человека. Для церковного же человека достаточно участия в таинствах, молитвы, поминальной трапезы. Но, в принципе, Церковь не отрицает возможности и такого светского избавления от страха смерти в виде веселья, связанного с переодеванием. Повторюсь, никакого бесовства в Хэллоуине нет.

— А у нас, у православных, нет праздника, аналогичного Хэллоуину?

— Как у кельтов был осенний Самайн и весенний Бельтайн, так и у нас, у православных, есть праздники, посвященные памяти святого великомученика Димитрия Солунского и святого великомученика Георгия Победоносца. С Димитрием Солунским у нас связан особый праздник поминовения усопших – Димитриевская суббота: в этом году она совершается 2 ноября. Наши предки, язычники-славяне, подобно язычникам-кельтам, провожая лето и встречая зиму, когда природа будто бы умирает, поминали усопших предков. И мы, православные христиане, стали в эту пору поминать наших усопших, потому что они нам дороги, и мы надеемся с ними еще встретиться в Царстве Божьем.

— А каким же праздником Бельтайн заменен Западной церковью?

— Это — День святой Вальпургии (или Вальбурги), он отмечается 1 мая, накануне него – Вальпургиева ночь, которая раньше тоже пугала многих. Раньше смерть составляла значительную часть жизни человека. Люди, действительно, боялись и мертвецов, и нечистую силу. Современные люди по-быстрому хоронят своих усопших, и возвращаются к своим делам, стараясь не задумываться о собственной будущей смерти. Так что особого страха перед смертью, а уж тем более перед нечистой силой, у наших современников нет. А Хэллоуин с переодеваниями становится каким-то детским праздником. В этом празднике есть и коммерческая составляющая в виде производства и продажи карнавальных костюмов, масок. В этом ничего плохого нет, но мы должны держать в уме, что все это – еще и часть коммерческого кластера, соответственно, будет и реклама.

— Почему же этот псевдопраздник так широко шагает по планете, в том числе и по России? Только ли благодаря рекламе?

— Конечно, не только. Просто в жизни многих людей нет места настоящему празднику. Очень многие понятия не имеют, что такое радость в Господе, радость общения с братьями и сестрами во Христе. А человеку нужен праздник. В Церкви праздников много, они связаны с причастием, то есть соединением со Христом. Жизнь человека церковного наполнена праздником. А все остальные люди живут в скудости праздничного настроения, но пытаются его себе как-то создать…

— Значит, в шуточных переодеваниях детей и подростков нет ничего страшного, и препятствовать этому не стоит?

— Однозначного ответа у меня нет. Ясно, что государство и Церковь этим не должны заниматься. Это – дело семьи. Думаю, тут нужен педагогический подход. Каждый ребенок – индивидуален. Но, если запрещать, это у подростков может вызвать протестный вайб, это становится интереснее: мама запретила в мороз ходить без шапки, а я вот назло маме отморожу уши.

Беседовал Антон САХНОВСКИЙ.

Фото автора и Ирины Мосиной