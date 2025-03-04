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Таганрогский Совет женщин продвигает образовательные и культурные проекты

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Глава города Светлана Камбулова поздравила активисток с наступающим женским праздником и рассказала о деятельности Совета.

Новости Таганрога

Накануне Международного женского праздника глава Таганрога Светлана Камбулова провела встречу с членами Совета женщин города. Он был создан в 2018 году и объединил активных неравнодушных таганроженок для решения широкого спектра социальных вопросов, развития образовательных и культурных проектов. В сфере их деятельности помощь многодетным семьям, матерям-одиночкам, организация патриотических и культурных мероприятий, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое. Руководителем Совета женщин Таганрога является Татьяна Михеева, депутат ЗСРО, директор Централизованной библиотечной системы города Таганрога.

«В настоящее время Совет женщин Таганрога активно участвует в ежегодной Всероссийской акции «Помоги пойти учиться», которая проводится совместно с представителями сектора по делам несовершеннолетних администрации города Таганрога и Клубом молодого педагога. Эта акция направлена на поддержку детей из малообеспеченных семей, и дает им возможность развиваться», — рассказала Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях.

В рамках нацпроекта «Культура» при активном содействии Совета женщин в Таганроге был создан виртуальный концертный зал, где проводятся трансляции музыкальных программ Московской филармонии, были открыты модельные библиотеки, ставшие стимулом для запуска проекта «Читающая мама», реализуемого совместно с членами Клуба молодых семей.

«Главной темой встречи с членами Совета стала, конечно, помощь нашим ребятам, которые участвуют в СВО, поддержка их семей. Такую всестороннюю помощь Совет женщин Таганрога оказывает с первых дней спецоперации и никогда не остается в стороне от решения важных вопросов», — подчеркнула глава города, поздравив Совет женщин с наступающим праздником 8 марта и пожелав успехов в его деятельности.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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культура новости образование Совет женщин Таганрог
Таганрогская правда
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