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Таганрогских школьников познакомят с тонкостями промышленного дизайна

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Лекция «Промышленный дизайн: от футбольного мяча до космических аппаратов» пройдет в Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова.

#Образование

Сегодня дизайн стал языком, на котором производители напрямую обращаются к разным категориям потребителей, привлекая их внимание такими словами, как «удобный», «модный», «стильный» и даже «эргономичный». О роли промышленного дизайна в современном мире таганрогским школьникам в рамках научно-популярного проекта «Час науки» расскажет на своей лекции  преподаватель Инженерной школы ИРТСУ ЮФУ, художник, дизайнер Екатерина Севастьянова, сообщает пресс-служба ЮФУ.

Эксперт расскажет детям о том, что такое промышленный дизайн и как он превращает идеи в настоящие продукты; какими навыками должен обладать промышленный дизайнер; почему одни разработки становятся хитами, а другие — забываются, ответит на вопросы школьников.

Лекция состоится 5 февраля в 13:00 в конференц-зале ЦГПБ им. А.П. Чехова.

Фото: Изображение от DC Studio на Freepik

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новости промышленный дизайн Таганрог ЮФУ
Таганрогская правда
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