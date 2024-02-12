«Таганрогский провалъ» обещают ликвидировать в марте

В пабликах Таганрога в последние дни распространяются фотографии огромной ямы на улице Доменской. Местную «достопримечательность» жители города окрестили «Таганрогский провалъ» и предлагают брать за просмотр по 100 рублей.

Таганрожцы, конечно, известны своим чувством юмора. Но жителям улицы Доменской совсем несмешно. Из-за ремонта коллектора, длящегося несколько месяцев, полностью перекрыта дорога. К тому же, как считают горожане, домовладения, находящиеся в непосредственной близости от ямы длиной 8 метров и шириной 4 метра, могут в нее сползти.

В администрации Таганрога нам объяснили, как будет решаться вопрос с ликвидацией ямы.

По улице Доменской разрытие дороги было сделано в конце 2023 года. В этом месте необходимо заменить 48 метров канализационного коллектора диаметром 1000 мм.

Для производства работ надо понизить уровень стоков. Сделать это можно, отключив водоснабжение в значительной части города, что недопустимо в отопительный период. Другой путь — понижение уровня стоков с помощью насосного оборудования производительностью более 1000 м3/час. Сейчас этот вопрос прорабатывается, — говорится в официальном комментарии.

Работы планируется завершить до конца марта 2024 года.

Фото из соцсетей