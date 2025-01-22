Таганрогский проект «Накормим бездомных» победил в конкурсе Фонда президентских грантов

В 2025 году на реализацию проекта православного прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы будет направлено порядка 1 млн 300 тысяч рублей.

Подведены итоги первого конкурса 2025 года Фонда президентских грантов. В этом году на гранты главы государства претендовали 9 883 инициативы. Победителями стали 1 497 некоммерческих организаций, которые получат на реализацию своих проектов 4,7 млрд рублей.

«В этом первом конкурсе от Таганрога участвовали 14 некоммерческих организаций. Победителем стал православный приход храма Рождества Пресвятой Богородицы. Проект «Накормим бездомных 2.0», который направлен на поддержку и защиту социально незащищенных жителей города, был признан лучшим», — рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Отметим, что этот проект стал продолжением проекта «Накормим бездомных», который приход также при поддержке Фонда президентских грантов реализовал в 2019 году.

В рамках проекта совместно с православным медико-просветительским центром «Трезвение» организованы три мобильных пункта для уличного кормления людей в разных районах Таганрога. Здесь в комфортных условиях нуждающиеся могут получить горячий обед из трёх блюд, а также сухие пайки, сезонную одежду, хлебобулочные изделия.

Бездомным людям предоставляется помещение для обогрева, проводится консультирование по актуальным социальным услугам. На каждой точке присутствует медицинский работник, сформированы аптечки для оказания первой помощи. Уникальность проекта в том, что участники благотворительных акций на местах уличного кормления могут задать вопросы священнослужителю и психологу, получив духовную и психологическую поддержку.

«Поздравляю победителей. Уверена, что благодаря средствам гранта организация продолжит свою нужную, милосердную работу по поддержке тех, кто в этом действительно нуждается. Такие инициативы помогают не только накормить бездомных людей, но и оказывают им социальную помощь, возвращая веру в человеческое тепло и заботу», — отметила Светлана Камбулова.

Центр «Трезвение» на своей странице в соцсети сообщает, что кормление бездомных проходит каждое воскресенье по адресам: в 13.00 — ул. Дзержинского, 156; в 13.30 — ул. Чехова, 100; в 14.00 — ул. Чехова, 318.

Фото центра «Трезвение»