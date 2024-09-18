Таганрогский НИИ связи. Главная задача – укрепление обороноспособности России

Очередное предприятие, по которому мы, совместно с администрацией Таганрога, проводим нашу виртуальную экскурсию, известно как в городе, так и за его пределами. Таганрогский научно-исследовательский институт связи основан 7 октября 1961 года.

АО «ТНИИС» входит в состав крупнейшего российского холдинга радиоэлектронной отрасли — Акционерного общества «Концерн «Радиоэлектронные технологии» Государственной корпорации «Ростех» и является ведущим российским предприятием по разработке, изготовлению и ремонту автоматизированных систем обнаружения радиоизлучений как для Инозаказчиков (АСОР), так и многофункциональных автоматизированных комплексов для кораблей Военно-Морского Флота России, а также продукции гражданского и двойного назначения.

Руководство АО «ТНИИС» постоянно проводит взвешенную целенаправленную научно-техническую политику, обеспечивающую необходимую динамику развития предприятия за счет совершенствования процессов разработки и производства продукции. При этом институт решает серьезные задачи не только для ВМФ. Важное место занимает разработка изделий для различных отраслей промышленности. К примеру начиная с 1982 года проводит научные исследования по использованию СВЧ энергии при разработках аппаратуры для сельского хозяйства.

В настоящее время АО «ТНИИС» совместно с Южным Федеральным Университетом и НКБ «Миус» завершил разработку, изготовление опытных образцов, успешно провел испытания и приступил к полевым апробациям комплексов обработки зерна и пастеризации жидких продуктов (кратковременное воздействие СВЧ энергии разрушает клетки патогенных организмов с сохранением биологических свойств продукта).

В первостепенные задачи руководства АО «ТНИИС» входит: создание высокопроизводительного коллектива, обеспечение высокого жизненного уровня работников, предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам и, как результат, достижение наиболее высоких конечных результатов деятельности предприятия. Здесь созданы безопасные условия труда, современные рабочие места оснащены климатическим оборудованием, имеется свой медпункт.

В организации действует ряд мер социальной поддержки работников, система целевой подготовки специалистов. проходят

Госкорпорация «Ростех» совместно с АО «ТНИИС» и Передовой инженерной школой ЮФУ впервые в Таганроге начинают проект «Инженерные классы», цель которого – популяризация радиотехнических инженерных профессий среди школьников.

Особое внимание на предприятии уделяется спортивно-оздоровительным мероприятиям. Ежегодно более 80 работников института и членов их семей имеют возможность отдохнуть и поправить свое здоровье в ведомственном санатории ГК «Ростех» на берегу Черного моря, оплачивая всего 20% от стоимости путевки.

Для достижения наиболее высоких результатов работы предприятия имеется необходимость создания дополнительных рабочих мест и привлечения специалистов. Предприятие гарантирует высокую зарплату, полный соцпакет.

«Работа в Таганрогском научно-исследовательском институте связи – это престиж, стабильность, уверенность в завтрашнем дне!» — отмечают сотрудники АО «ТНИИС».

Фото предоставлено АО «ТНИИС»