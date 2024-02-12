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Таганрогский музыкант Даниил Топольский готовится к гастролям в Москве

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10 февраля в двусветном зале Дворца Алфераки состоялся очередной концерт-лекция из цикла «Как слушать классику» — авторского проекта Даниила Топольского. Это был повтор программы (премьера прошла здесь же 26 января), однако зал снова был полон. Теперь основную часть публики составили студенты Таганрогского медицинского колледжа.

Культура

Для них научные сотрудники Историко-краеведческого музея до начала концерта-лекции провели обзорные экскурсии: в музее пока нет постоянной экспозиции, зато на двух этажах дворца работает сразу несколько выставок.

В программе концерта-лекции своими произведениями были представлены Томазо Витали, Михаил Глинка, Иоганн Брамс, Анатолий Лядов, Ференц Лист, Эдвард Григ, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, Михаил Таривердиев. Их исполняли студенты Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова Даниил Топольский (фортепиано), Вадим Богомаз (фортепиано), Мария Туманян (сопрано), преподаватели Таганрогского музыкального колледжа Елена Бурова (фортепиано) и Павел Петров (скрипка), а также ученик Павла Ярославовича Петрова, студент музколледжа Гордиан Фоменко.

Интересный и доходчивый рассказ Даниила Топольского связывал между собой не очень популярные и не слишком простые для восприятия произведения из мировой сокровищницы классической музыки. Однако присутствующие за редким исключением слушали с неослабевающим вниманием. Смартфоны оставались в руках у многих, но использовались как видеокамеры либо как диктофоны — с тем, чтобы можно было воспроизвести эти чудные мгновения и поделиться ими с родными и друзьями.

Если музыкант из года в год повышает свой уровень, это нормально, так и должно быть. Но возможно ли в течение вот уже почти трех лет ежемесячно, безо всяких пропусков и отпусков, давать концерты, причем чтобы каждый последующий был еще лучше предыдущего? Ответ очевиден: разумеется, это в силу ряда объективных и субъективных причин совершенно невозможно. Однако для таганрожца Даниила Топольского и его коллег невозможное — возможно!

Премьера следующего концерта-лекции во Дворце Алфераки намечена на 2 марта, после чего гастроли с этой программой планируются в Москве.

Владимир Прозоровский, фото Владимира Рыжова

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Таганрогская правда
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