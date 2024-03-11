Таганрогский музей-заповедник сможет демонстрировать драгоценные предметы с новым уровнем безопасности

Новое техническое оснащение у донских музеев появилось в прошлом году по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Качественно новый уровень развития музейной инфраструктуры обеспечивают финансовые вливания в эту сферу в рамках нацпроекта «Культура». Так, в прошлом году были технически оснащены 13 музеев Ростовской области на общую сумму 39,8 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 38,9 млн рублей.

Они получили звуковое, проекционное, интерактивное, а также новейшее экспозиционное оборудование: подвесные системы, витрины, подиумы, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Благодаря новому оснащению у Таганрогского музея-заповедника появилась возможность создать дополнительные условия для безопасного экспонирования предметов из драгоценных металлов. А мультимедийное оборудование позволило значительно расширить объем информации об экспонатах, размещенных в относительно небольшом экспозиционном зале, – уточнил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В числе других крупных музейных проектов прошлого года — открытие в Таганроге за счет средств областного бюджета экспозиции в доме Павла Егоровича Чехова в составе Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника, а также благотворительным фондом И.И.Саввиди по договору пожертвования в государственную собственность Ростовской области передано имущество для создания музея народной артистки СССР Фаины Раневской. В планах 2024 года — определение стоимости проектно-изыскательных работ для капитального ремонта этого объекта, создание экспозиций во Дворце Алфераки и др. Средства на эти цели уже определены.

Фото из архива «ТП»