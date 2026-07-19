Таганрогский металлургический завод отмечает 130-летие со дня основания

В третье воскресенье июля в Таганроге отмечают День металлурга — профессиональный праздник, который для города имеет особое значение.

Таганрог по праву считается одним из ключевых индустриальных центров региона, а металлургическая отрасль остается основой его экономики.

«На долю металлургии в Таганроге приходится 40% общего объема отгрузки продукции. Флагманом отрасли является ТАГМЕТ, который в этом году отмечает 130-летие со дня основания. Завод имеет статус градообразующего: его работа напрямую влияет на социально-экономическое развитие города», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Сегодня ТАГМЕТ входит в состав ПАО «ТМК», но по-прежнему остается сердцем таганрогской промышленности и опорой местной экономики.

На предприятии работают люди с особым характером, которые передают секреты мастерства из поколения в поколение. Сейчас на заводе трудятся более 5 тысяч человек, среди которых 150 семейных династий. Общий трудовой стаж некоторых из них превышает 700 лет. ТАГМЕТ также известен своей социальной ориентированностью: предприятие регулярно поддерживает городские инициативы и помогает решать важные задачи.

«От всего сердца благодарю за такое отношение управляющего директора Виктора Новикова и весь большой коллектив завода! Поздравляю с праздником всех металлургов — от сталеваров и прокатчиков до инженеров и работников вспомогательных цехов, ветеранов отрасли и молодых специалистов! Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых свершений и стабильности. С праздником, дорогие металлурги! С юбилеем, ТАГМЕТ!», — поздравила металлургов Светлана Камбулова.

К поздравлениям присоединился и председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин:

«Металлурги Таганрога — это люди, которые не боятся огня и металла, которые плечом к плечу проходят через любые испытания и всегда готовы прийти на помощь товарищу. От депутатского корпуса и от себя лично поблагодарил металлургов за нелегкий труд и большой вклад в развитие нашего города, пожелав всем представителям «огненной» профессии крепкого здоровья и новых трудовых высот».

Фото: каналы Светланы Камбуловой и Романа Корякина в мессенджере МАХ