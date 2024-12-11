Таганрогский металлург стал лучшим молодым рационализатором России

Александр Сазоненко — заместитель начальника трубопрокатного цеха (ТПЦ) по ремонту оборудования ТАГМЕТа — стал победителем Всероссийского конкурса массового рационализаторства. На торжественной церемонии награждения победителей конкурса, которая прошла в Москве, Сазоненко получил призовой диплом в номинации и звание «Лучший молодой рационализатор России».

Александр отмечен за весомый вклад в развитие массового рационализаторства, заключающийся в реальных улучшениях от внедрения в производство успешных технических решений, которые, безусловно, повышают эффективность работы предприятия, а значит, улучшают экономику отрасли и страны. Он принимал участие в реализации проектов по модернизации основного технологического оборудования ТПЦ на линиях прокатки и обработки стальных труб.

С самого начала трудовой биографии Александра Сазоненко отличали творческий подход к работе, активное вовлечение в рационализаторское движение. Свою первую идею он внедрил в 2013 году, когда начал работать слесарем-ремонтником в ТПЦ. С тех пор на его счету десятки внедренных рационализаторских предложений, направленных на снижение трудоемкости, повышение качества работ, уменьшение затрат на закупку инструмента и оснастки, рациональное использование материалов, увеличение сроков службы инструмента и модернизацию оборудования, улучшение условий труда. Идеи Александра Сазоненко разносторонние, имеют большое прикладное значение в организации деятельности ремонтной службы предприятия.

По словам одного из лучших молодых рационализаторов страны, он не может остаться в стороне, если в процессе выполнения основной работы видит потенциал для совершенствования технологического процесса. «Кто же, если не мы сами, сделает нашу жизнь лучше? Не всё зависит от нас, но многое. Получается, мы сами должны что-то делать, а не сидеть сложа руки», — уверен Александр Сазоненко.

За год в производство было внедрено 14 его рацпредложений, которые позволили получить многомиллионный экономический эффект, в том числе благодаря снижению затрат на ремонт металлообрабатывающего оборудования и сокращению простоев технологических агрегатов.

Наиболее интересные идеи Сазоненко — это изменение конструкции в приводе регулировки механизации трубонарезного станка, установка испытательного стенда для проверки колесных редукторов, изготовление штока мультипликатора из отработанной оправки непрерывного стана. Сегодня продолжается работа по внедрению еще одного его проекта — восстановление деталей путем газопламенного напыления металлов и керамики. Внедрение этого предложения обеспечит экономию металла, топлива, энергетических и трудовых ресурсов, а также рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды.

Летом 2024 года заслуги талантливого металлурга отметили на уровне города. В честь Дня изобретателя и рационализатора он был награжден Благодарственным письмом администрации Таганрога за достижения в профессиональной деятельности. А теперь столь высокая оценка — на уровне целой страны.