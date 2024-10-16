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Таганрогский «Луч Надежды» посетили участники всероссийской стажировки

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В Таганроге Добро.Центр «Луч Надежды» посетили участники всероссийской обучающей стажировки в сфере молодежной политики и добровольчества, которая проходила в Ростовской области.

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В рамках стажировки участники познакомились с системой молодёжной политики Ростовской области, а также побывали в муниципальных молодежных центрах и центрах развития добровольчества. В один из дней представители Добро.Центров из Москвы, Калуги, Иваново, Ельца, Йошкар-Олы, Майкопа, Волгограда, Ханты-Мансийска приехали в Таганрог.

В Добро.Центре «Луч Надежды» помогают детям с ограниченными возможностями здоровья и молодым инвалидам. Команда центра под руководством директора Сенильги Бартеневой встретила гостей, как всегда, с радостью и радушием. Подопечный «Луча Надежды» Карен Петросян провел для них экскурсию. Волонтеры Наталья Войтенко-Филоненко, Марина Кирпиченко, Александр Макаров, Анастасия Александрова, Алексей Жаров, Никита Ли предложили участникам стажировки поучаствовать в мастер-классах. Так, Никита Ли поделился обретенными в «Луче Надежды» знаниями и умениями в деле изготовления разнообразной сувенирной продукции.

Ранее мы рассказали, что пять организаций из Таганрога стали лауреатами «Премии добра».

Фото предоставлено АНО «Луч Надежды».

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Таганрогская правда
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