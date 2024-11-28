Таганрогский котлостроительный завод дарит радость творчества

«Красный котельщик» продолжает радовать воспитанников городского Центра помощи детям № 3 творческими мастер-классами. В прошлом году по просьбе предприятия в гости к ребятам приходили профессиональные художники. Запомнившуюся всем встречу решили повторить и осенью нынешнего года.

В мастер-классе «Красного котельщика» приняли участие воспитанники в возрасте от 11 до 17 лет. Каждый из них на время стал настоящим художником, ведь педагог по изобразительному искусству предоставил для творчества профессиональные принадлежности – мольберты, холсты, палитры, кисти и краски. Ребята с вдохновением рисовали черного кота, вглядывающегося в осенний пейзаж.

Как правильно смешивать краски? С чего надо начинать рисовать? Чем одна кисть отличается от другой? Что такое полутона? Как влияют на рисунок тени? На эти и другие вопросы ребята получили подробные ответы. Мастер-класс проходил в атмосфере теплого дружеского общения. И как постепенно менялись изображения на холстах, так менялись и лица юных художников – от радости до удивления.

«Приятно наблюдать за процессом приобщения наших ребят к искусству. Видеть, какое удовольствие от творчества они получают. Особенно, когда показывают свои рисунки. Что интересно… Рисовали ребята по одинаковым шаблонам, а коты получились у всех разные – каждый со своим характером, как и наши юные творцы», – поделились впечатлениями педагоги соцучреждения.

Еще один важный аспект таких встреч – социализация детей, оставшихся без попечения родителей, расширение круга их общения, возможность контактировать с интересными творческими людьми.

Мнения участников

Кирилл, 17 лет:

«Очень интересный мастер-класс для нас организовал «Красный котельщик»! Лично я узнал много нового из сферы искусства, не боялся задавать вопросы. Даже не думал, что в живописи столько секретов, нюансов. И их нам раскрыли так, что всё стало просто и понятно. Теперь буду продолжать самостоятельно рисовать».

Диана, 15 лет:

«В прошлом году я рисовала Пушкинскую набережную. Было здорово! Когда узнала, что ТКЗ снова проведет для нас мастер-класс, обрадовалась. Два часа творчества пролетели как один миг, очень не хотелось расставаться с гостями… Зато на память мне и ребятам остались наши коты. У меня кот получился грустно-задумчивым, как настроение осенью».

Надежда, 16 лет:

«Я увлекаюсь рисованием с детства и очень рада, что уже второй год подряд с нами работают замечательные девушки-художницы – волшебницы, добрые, чуткие, внимательные. Спасибо организаторам мастер-класса за чудесные впечатления и увлекательное творчество. Классные картины у нас получились!»