Таганрогский художественный музей присоединился к всенародной акции «Живая память благодарных поколений»

Цель акции — создать в Москве, Минске и Бресте памятные знаки, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. А в материалы для их изготовления добавят сплавы из советских монет, собранных жителями Республики Беларусь и Российской Федерации, а также нашими соотечественниками за рубежом.

Важнейшей задачей акции является создание исторически значимого информационного повода, демонстрирующего объединение народов, его широкое освещение в противовес враждебной пропаганде, направленной на разделение народов и забвение общей героической истории и памяти.

«Уважаемые таганрожцы и гости города! Любой из вас может принести монеты, которые сохранились со старых времён и опустить их в специальную колбу. Также можно опустить современные деньги. Монеты советской чеканки пойдут на переплавку и станут частью памятника, а современные деньги пойдут на финансирование создания монумента. Получается, что в создании памятных знаков поучаствует каждый гражданин, даже если пожертвует одну единственную монету советской чеканки. В любом случае – это будет та частичка, которую его семья оставит в общей памяти», — рассказали в музее.

Победителем конкурса эскизов к памятнику стала работа Народного художника Беларуси, скульптора Владимира Слободчикова. Первый такой памятный знак установили в 2022 году в Минске в Парке Победы, второй ждёт установки в этом году в Брестской крепости к юбилею освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Организаторы планируют привлечь свыше пяти миллионов семей из России к участию в выплавке знака, который появится в Москве в Парке Победы в 2025 году в преддверии 80-летия Великой Победы. Самых активных участников акции — тех, кто передаст 10 и более монет советской чеканки, — ожидает сюрприз.

Специальная колба для сбора монет установлена в здании Таганрогского художественного музея по адресу: ул. Александровская, 56.

Фото ТХМ