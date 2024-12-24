Таганрогский художественный музей приглашает на январские мероприятия

ТХМ приглашает таганрожцев и гостей города продлить хорошее праздничное настроение, посетив новогодние и рождественские мероприятия в январе 2025 года.

2 января в 11 часов — «Семь шагов до Нового года, или По следу Зеленой змеи», новогодний мастер-класс для детей.

3 января в 11 часов — «Морозные узоры», новогодний мастер-класс для детей в технике «Эбру». В 14 часов — «Экскурсия с дискуссией», авторская экскурсия по выставке «Спасенные шедевры».

4 января в 14 часов — «Времен связующая нить», экскурсия по экспозиции «Три века русского искусства».

5 января в 14 часов — «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу», экскурсия по выставке.

6 января в 14 часов — «Пришла Коляда накануне Рождества», интерактивное мероприятие для детей, посвященное традициям встречи Рождества на Руси.

7 января в 14 часов — «Чудеса в день Рождества», тематическое мероприятие с мастер-классом.

8 января в 11 часов — «Символ года — змейка», мастер-класс по изготовлению игрушки-украшения.

11 января в 14 часов — «Чистота белого», лекция из авторского цикла «Из истории цвета».

Отметим, что 30, 31 декабря и 1 января музей закрыт, 2-9 января работает без выходных.

Справки по телефону: 8(8634) 38-31-70

Фото ТХМ