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Таганрогский художественный музей приглашает на весенний вечер с Людмилой Озериной

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Интересное музейное мероприятие состоится 1 марта в 16 часов.

Культура

«Дорогие друзья, совсем скоро наступит весна, и мы предлагаем вам встретить её на нашей уютной территории красоты и искусства в компании замечательной художницы Людмилы Озериной. Из её обаятельного творческого мира к нам на цыпочках придут чудесные истории, в которых сияет солнце, нежно звенят чайные чашки, цветут волшебные кувшинки, о чём-то мечтают утончённые прекрасные дамы и дивным кружевом листвы манят тихие таганрогские улочки», — рассказали в музее.

Таганрог с особенным удовольствием позирует Людмиле Юрьевне. Искренне влюбленная в город, она часто обращается к его видам и в личном творчестве, и в качестве прекрасного педагога, директора Таганрогской детской художественной школы имени С.И. Блонской. Её с ребятами часто можно видеть увлеченно работающей на пленэрах в исторической части Таганрога, обладающей особым шармом.

В рамках сентябрьского «Пленэра по-чеховски» Людмила Озерина создала этюд с невероятно атмосферным чеховским интерьером, который украшает выставку ТХМ «Город Чехова в городе Таганроге».

«В пространстве этой выставки мы и встретим Весну. Обрести нашей встрече особое настроение и тепло помогут мзыка, поэзия и танец. Ждем вас (и Весну!) 1 марта в 16.00 в музейном корпусе «Русское искусство» по адресу: ул. Александровская, 56», — пригласил ТХМ.

Фото ТХМ

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Таганрогская правда
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