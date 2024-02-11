Таганрогский художественный музей приглашает на романтическую квест-экскурсию

Новое музейное мероприятие посвящено Дню всех влюбленных и Международному женскому дню.

Дорогие друзья! Приближаются самые романтичные праздники в году — День всех влюбленных и Международный женский день. Почему бы не отметить их в музее? Предлагаем прийти вместе с друзьями, любимыми на увлекательную и познавательную экскурсию-квест «Когда два сердца бьются вместе». Разгадывая задания квеста, вы сможете угадать личность художника, познакомиться с его полотнами на экспозиции, услышать трогательные истории любви, которые удивляют и вдохновляют, получить призы, — рассказали в музее.