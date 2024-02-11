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Таганрогский художественный музей приглашает на романтическую квест-экскурсию

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Новое музейное мероприятие посвящено Дню всех влюбленных и Международному женскому дню.

Культура

Дорогие друзья! Приближаются самые романтичные праздники в году — День всех влюбленных и Международный женский день. Почему бы не отметить их в музее? Предлагаем прийти вместе с друзьями, любимыми на увлекательную и познавательную экскурсию-квест «Когда два сердца бьются вместе». Разгадывая задания квеста, вы сможете угадать личность художника, познакомиться с его полотнами на экспозиции, услышать трогательные истории любви, которые удивляют и вдохновляют, получить призы, — рассказали в музее. 

Предварительная запись на экскурсии проводится по телефону: 8 (8634) 38-31-70. Адрес музея: ул. Александровская, 56.

Фото ТХМ

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Таганрогская правда
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