Таганрогский художественный музей представил программу чеховских мероприятий

Таганрогский художественный музей приглашает жителей и гостей города на мероприятия, посвященные 165-й годовщине со дня рождения А.П. Чехова.

25 января, 11.00 — «Каштанка» — спектакль Театра теней в рамках празднования 165-летия со дня рождения А. П. Чехова. 0+

25 января, 14.00 — «Чехов и художники» — художественно-музыкальное мероприятие. 12+

26 января, 17.00 — «Гусиный разговор, или природа заставляет нас летать» — художественно-музыкальное мероприятие. 12+

28 января, 12.00 — «Рro-искусство. Чехов навсегда» — квиз по страницам жизни и творчества писателя. 12+

С 21 января «Город Чехова в городе Таганроге» — выставка живописи и графики, посвященная 165-летию со дня рождения А.П. Чехова. Обзорные экскурсии. 0+

По предварительной записи групп:

«Жизнь необычного мальчика в обычном городе» — интерактивное мероприятие о детстве великого писателя. (1-5 классы)

«Славный народ – собаки» и другие питомцы А.П. Чехова» — интерактивное мероприятие для детей с мастер-классом. (1-5 классы)

«Картины в пенсне» — акция, посвященная роли А.П. Чехова в истории формирования коллекции Таганрогского художественного музея. Экскурсии-квесты «Из коллекции чеховских встреч» (8-11 классы)

«Рro-искусство. Чехов навсегда» — квиз по страницам жизни и творчества писателя, с призовой лотереей. (9-11 классы)

«Каштанка, дай лапу!» — выездной мастер-класс, приуроченный к 165-летию со дня рождения А. П. Чехова. (1-4 классы)

«Каштанка» — выездной спектакль Театра теней в рамках празднования 165-летия со дня рождения А. П. Чехова. (1-4 классы)

«Детские забавы Антоши Чехонте» — выездное интерактивное мероприятие о детстве А.П. Чехова с мастер-классом. (1-4 классы)

Справки по телефону: 8(8634) 38-31-70

Адрес музея: ул. Александровская, 56.

Фото Сергея Плишенко (из архива)