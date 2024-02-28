Таганрогский художественный музей: полгода после трагедии

Ровно полгода прошло после взрыва ракеты, попавшей во двор здания Таганрогского художественного музея, расположенного в переулке Лермонтовском, 22. Напомним, трагедия произошла 28 июля 2023 года.

Это печальное событие, конечно, внесло коррективы в работу ТХМ, но не повлияло на его дальнейшее развитие. О том, как сейчас работает музей, рассказывает его директор, заслуженный работник культуры Российской Федерации Тамара Пугач.

— Тамара Федоровна, многие таганрожцы хотели бы узнать из первых уст, что происходит сегодня в жизни музея, о его проблемах, успехах, планах…

— Прошло более полугода со дня трагической даты — 28 июля 2023 года, когда наш музей стал эпицентром попадания вражеской ракеты, в результате чего были повреждены здания корпуса современного искусства, в руины превращены дворовые постройки, пострадали произведения выдающихся русских художников: Коровина, Серова, Малявина, Рериха и других, уничтожено музейное оборудование… Вопреки всему пережитому, сегодня весь коллектив продолжает напряженно трудиться, развиваться, радовать своих посетителей, обретя, как говорится, второе дыхание.

Неоценимую помощь нашему музею в этот период оказал Государственный Русский музей, возглавляемый Аллой Маниловой. При поддержке Правительства Ростовской области 22 пострадавших произведения изобразительного искусства были законсервированы и отправлены на реставрацию в Санкт-Петербург. Ответным жестом глубочайшей признательности коллегам стала наша выставка-посвящение «На одной волне… Русскому музею - с благодарностью», которая работает в настоящее время в Таганрогском художественном музее.

Правительством Ростовской области выделены средства на реставрацию и восстановление здания на Лермонтовском, 22. В ближайшее время начнется их освоение. В активной фазе — подготовка к передаче этого здания из собственности Центрального Банка Министерству имущества Ростовской области и в оперативное пользование Таганрогскому художественному музею.

— О том, что коллектив и его руководитель не впали в уныние и не снизили планку своего творческого потенциала, свидетельствуют ваши новые заметные успехи в масштабах музейного сообщества России.

— Да, мы не пали духом и продолжаем вписывать в биографию Таганрогского художественного музея новые достижения. ТХМ стал членом Ассоциации художественных музеев России, в рамках которой принято решение о пополнении научной библиотеки нашего музея художественной литературой, каталогами из музеев России. Уже сегодня мы получили более 300 изданий по искусству из разных уголков нашей страны: Санкт-Петербурга, Саранска, Оренбурга, Архангельска, Мурманска и других городов.

Мы выиграли два гранта — Благотворительного фонда Владимира Потанина с проектом: «Пусть всегда будет Чехов» и Благотворительного фонда Синара (проект — «Большое искусство — маленькому зрителю!»), средства которых — 3 млн 200 тысяч рублей — будут направлены на развитие музея и совершенствование форм работы с посетителями. Предполагается создание нового «Города Чехова в Таганроге» — так называлась утраченная в результате взрыва галерея стрит-арта в нашем дворике на Лермонтовском. Теперь она появится вновь на территории, прилегающей к историческому зданию на улице Александровской, и обретет новые черты. На осень запланировано проведение «Пленэра по-чеховски», который обещает дать новый импульс течению художественной жизни Таганрога; средства гранта позволят работам художников выйти в открытое городское пространство.

Картины из нашего собрания остаются востребованными в масштабах России. Так, вышел прекрасный альбом, посвященный 150-летию русского живописца, пейзажиста Петра Ивановича Петровичева, в котором присутствует и наша работа. А недавно я вернулась из командировки в Москву, где передала еще одну работу из нашей коллекции в Музей русского импрессионизма для участия в масштабном выставочном проекте «Группа 13. В переулках эпохи». Среди 300 произведений изобразительного искусства из 17 музеев и частных коллекций страны зрители увидят и картину из собрания Таганрогского художественного музея.

— В областных и российских СМИ часто можно было встретить информацию о ходе реставрационных работ наших пострадавших картин. А какова их дальнейшая судьба?

— Сегодня специалистами Русского музея практически завершена работа над наиболее поврежденными от ракетного удара картинами. Значимость помощи, оказанной нашими питерскими коллегами, трудно переоценить. На ВДНХ, на выставке «Россия» в павильоне «Газпром», не так давно весь день был предоставлен Русскому музею, в течение которого специалисты-музейщики, рассказывая о богатейшей истории музея, о фактах сохранения своих произведений изобразительного искусства в годы Великой Отечественной войны, особое место уделили трагедии, случившейся в Таганрогском художественном музее, и восстановлению пострадавших от ракетного удара шедевров. В ближайшее время спасенные картины будут представлены в Русском музее на выставке. А потом они вернутся домой, в Таганрог, и займут свое место в восстановленных залах корпуса «Современное искусство» рядом с уцелевшими после теракта картинами на выставке «Золотые имена Серебряного века».

— Чем порадовал Таганрогский художественный музей таганрожцев и гостей города в последние месяцы ушедшего года и уже в нынешнем году?

— Искреннюю благодарность от наших посетителей мы получили за предоставленную им возможность увидеть потрясающие шедевры французского живописца, рисовальщика, гравера и скульптора Анри Матисса на привезенной выставке «Анри Матисс. Взгляд».

С большим размахом, ярко и проникновенно прошла в этом году «Чеховская декада», интерес к которой с каждым годом не ослабевает, а только возрастает. И это неслучайно. Ведь Антон Павлович стоял у истоков создания музея, благодаря его инициативе в городской музей поступили первые произведения, имеющие художественное значение. Радует то, что интерес к интерактивным мероприятиям и музейным программам патриотической направленности проявляют школы города, сотрудничая с ТХМ. Активно посещается в Чеховскую декаду, и после нее выставка, открытая на Александровской, 56, посвященная творчеству Антона Павловича Чехова.

— Великому Конфуцию приписывают изречение: «Не дай вам Бог родиться в эпоху перемен…» А что же мы?

— Времена не выбирают! Мы живем в эпоху знаковых событий и великих потрясений, когда выстоять, выжить и победить можно только сообща. Мы искренне ценим и никогда не забудем ту помощь, которую оказал город при эвакуации картин после взрыва. Через час после случившегося на месте взрыва были заместитель губернатора Ростовской области, городское руководство. Мы благодарны правительству региона, министерству культуры РО, всем таганрожцам, кто поддержал нас и предложил свою помощь.

— И, если традиционно о планах на будущее, это прежде всего что?

— Ближайшие — готовится к выходу каталог, большой научно-исследовательский труд, который представит всю уникальную коллекцию русского искусства из собрания Таганрогского художественного музея. Более отдаленные — проведение ремонтно-реставрационных работ на пострадавших от взрыва ракеты ВСУ зданиях. После чего, мы надеемся, распахнут свои двери выставочные залы на Лермонтовском, 22 для наших дорогих посетителей, которые, как и мы, с нетерпением ждут этого дня.

— Тамара Федоровна, спасибо за интервью, ваш оптимизм и самоотдачу. Пусть всегда будет…ТХМ!

Беседовала Елена Чехова, фото Сергея Плишенко, ТХМ, Русского музея