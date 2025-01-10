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Таганрогский художественный музей опроверг информацию об анонсах, размещенных в местном Telegram-канале

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Сотрудники Таганрогского художественного музея просят пользователей Интернета обратить внимание на анонсы мероприятий, регулярно появляющиеся последние полгода в Telegram-канале «Таганрог с Нестером».

Город

«Размещенная в анонсах информация не соответствует действительности и по существу вводит таганрожцев и гостей города в заблуждение. Кроме того, автор делает это анонимно, не сообщая читателям своего имени и контактного телефона. Просим всех, кого интересуют мероприятия, организованные музеем, звонить по телефонам, указанным в официальных анонсах», — пояснили в ТХМ.

Информация о музейных мероприятиях размещается на официальном сайте Таганрогского художественного музея и на странице в соцсети «Вконтакте».

На все вопросы вам ответят по телефону: +7 (8634) 38-31-70.

Фото: ТХМ

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Таганрогская правда
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