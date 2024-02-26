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Таганрогский «Форте» в контрольном матче выиграл у вологодского «Динамо»

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Единственный гол забил дебютант команды Магомед Абокаров.

Новости Таганрога

Очередной контрольный матч на предсезонных сборах в Краснодарском крае сыграл ФК «Форте». В Абрау-Дюрсо таганрогский клуб со счетом 1:0 переиграл «Динамо» из Вологды.
Единственный мяч забил дебютант команды, пополнивший ее состав в начале февраля, нападающий Магомед Абокаров.

23-летний игрок ранее выступал за клубы из Махачкалы, а последние три года выступал за новороссийский «Черноморец», в составе которого провел 62 матча и забил 14 мячей, сообщается на страничке клуба.

Предыдущий товарищеский матч таганрогской команды с ФК «Орел» закончился со счетом 2:2.

Фото: ВК ФК «Форте»

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Таганрогская правда
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