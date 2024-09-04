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Таганрогский ФК «Форте» выбыл из Кубка России

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На своём поле таганрожцы уступили команде из станицы Павловской.

Новости Таганрога

Таганрогский ФК «Форте» проиграл в 1/64 розыгрыша Кубка России команде «Кубань Холдинг» из Новокубанска. Счёт встречи 1:0 в пользу команды из Краснодарского края. Матч состоялся накануне на стадионе «Форте Арена» в Таганроге.

Гости забили единственный гол с пенальти на 13-й минуте. Отыграться за оставшиеся 77 минут матча таганрогские футболисты не смогли.

Фото: ФК «Форте»

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Таганрогская правда
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