Таганрогский ФК «Форте» выбыл из Кубка России

На своём поле таганрожцы уступили команде из станицы Павловской.
Таганрогский ФК «Форте» проиграл в 1/64 розыгрыша Кубка России команде «Кубань Холдинг» из Новокубанска. Счёт встречи 1:0 в пользу команды из Краснодарского края. Матч состоялся накануне на стадионе «Форте Арена» в Таганроге.
Гости забили единственный гол с пенальти на 13-й минуте. Отыграться за оставшиеся 77 минут матча таганрогские футболисты не смогли.
Фото: ФК «Форте»
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