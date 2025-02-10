Таганрогский ФК «Форте» проведет пять товарищеских матчей

Предсезонная подготовка футболистов проходит в Крымске.

В ходе очередного этапа предсезонной подготовки таганрогский «Форте» запланировал проведение пяти товарищеских матчей. Сборы проходят в городе Крымске Краснодарского края.

Первая игра состоится 11 февраля – с омским «Иртышем». На этот день ранее был запланирован матч с земляками из ФК «Ростов-М», но по взаимной договоренности клубов его не будет.

Далее «Форте» сыграет: 13 февраля – с командой «Кубань-Холдинг», 15 февраля – со СКА-Хабаровск-2,19 февраля – с ФК «Калуга» и в последний день сборов, 22 февраля, – с ФК «Севастополь».

Ранее, 4 февраля, в ходе контрольной игры таганрогские футболисты впервые за все время игр между собой переиграли соперников из курского «Авангарда» —3:1. Мячи у таганрожцев забили Панамарев, Кварацхелия и Мелекесцев.

Фото: ВК ФК «Форте»