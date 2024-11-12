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Таганрогский филиал ООО СФТ «Пакеджинг» производит картон и гофороупаковку

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«Таганрогская правда», по инициативе и при поддержке администрации города, продолжает «Виртуальные экскурсии» по местным предприятиям и организациям. Сегодня рассказываем о таганрогском филиале ООО СФТ «Пакеджинг».

#Промышленность

Предприятие основано 14 января 1999 года. Первоначально учредителями и участниками предприятия являлись две кипрские компании: компания «Филомедон Картон Индастри Лимитед» и компания «Коммершал Венчарз (Россия) Лимитед». В тот период предприятие носило название АО «Фамадар Картона Лимитед» и было создано с целью изготовления гофрокартона и упаковочной тары.

В 2011 году АО «Фамадар Картона Лимитед» вошло в состав SFT Group — лидера целлюлозно-бумажной отрасли России, обладающего полным циклом производства, который включает: сбор макулатуры, производство картона и бумаги, производство упаковки из гофрированного картона.

Сегодня производственная мощность предприятия – более 180 млн кв.м гофрокартона в год. Современные перерабатывающие линии обеспечивают производство высококачественной гофроупаковки любой сложности.

Филиал СФТ Пакеджинг Таганрог активно развивается, внедряя новые технологии производства и современное оборудование, что позволяет повышать качество выпускаемой продукции и конкурентоспособность на рынке.

Выпускаемая предприятием продукция широко используется в пищевой (кондитерская, вино-водочная продукция и т.д.), сельскохозяйственной (овощные, фруктовые лотки), легкой (обувь, одежда) и тяжелой (котлы, стиральные машины и т. д.) промышленности.

Производимая предприятием продукция из гофрокартона является одним из самых востребованных упаковочных материалов, который используется в различных отраслях промышленности. Именно поэтому производство гофроупаковки имеет высокий спрос на рынке, что обеспечивает стабильный спрос на продукцию предприятия.

Важным аспектом вклада предприятия СФТ Пакеджинг Таганрог в экономику Ростовской области является создание новых рабочих мест. Предприятие предоставляет работу нескольким сотням сотрудников, что способствует снижению уровня безработицы в регионе, городе и улучшению экономического благосостояния семей.

«SFT Group — амбициозная компания, ориентированная на уникальные проекты и высокие результаты. Наша компания — это не просто бизнес-проект, а большая семья, где каждый сотрудник является важной частью общего дела. Мы гордимся нашей командой талантливых рабочих, конструкторов, технологов, менеджеров, бухгалтеров и всех, кто каждый день прикладывает руку к успеху нашей компании. Наша цель — создать для коллектива комфортные условия труда, обеспечить стабильность и возможность профессионального роста. Нам важно, чтобы каждый чувствовал себя уверенно и мог полностью раскрыть свой потенциал», — говорит  директор филиала СФТ Пакеджинг Таганрог Юрий Колоколов. 

Фото предоставлено предприятием

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Таганрогская правда
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