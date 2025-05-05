Таганрогский экскурсовод Сергей Датченко вошел в число победителей Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы»

На конкурс было подано более пяти тысяч заявок со всей России и Республики Беларусь, в финал вошли 400 человек.

По итогам Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы», которые подводились в Москве, экскурсовод из Таганрога Сергей Датченко вошел в число победителей в в номинации «Город воинской славы» с проектом «Подвиги героев Таганрога: сквозь время и память», сообщает администрация Таганрога.

Конкурс проводился в рамках программы АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Росмолодёжи и приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Было подано пяти тысяч заявок из России и Республики Беларусь. В полуфинал прошли тысяча участников, 400 из которых стали финалистами очного этапа конкурса.

Победители конкурса смогут принять участие в экскурсионном контуре в рамках празднования 80-летия Победы и провести в своих населенных пунктах экскурсии. В Таганроге Сергей Датченко проведет несколько бесплатных экскурсий до 16 мая по историческому центру города.

Фото: администрация Таганрога