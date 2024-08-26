Таганрогский джаз-оркестр имени Валентина Парнаха открыл новый сезон

Поистине праздничным ощутили вечер 24 августа в ДК «Фестивальный» зрители, которые пришли на встречу с Таганрогским джаз-оркестром имени Валентина Парнаха. Коллектив открыл свой новый музыкальный сезон концертом «Ах, эта музыка кино…».

По волнам ярких впечатлений повели гостей участники программы, начав выступление с попурри из мелодий к кинофильму «Брильянтовая рука».

Концерт посвящался замечательному празднику — Дню российского кино, который отмечают ежегодно 27 августа. Художественный руководитель Вячеслав Акимов предлагал залу не смущаться и подпевать громче. И если голоса оказались не так уж слышны, утонув в чудесной музыке, звучной рекой струящейся со сцены, зато было хорошо видно, как зрители единодушно покачивали головой в такт и восторженно хлопали после каждого выступления. Вокальные коллективы ДК «Фестивальный» также с удовольствием поучаствовали в программе.

Задорные композиции сменяли лиричные, берущие за сердце мотивы. Музыка Исаака и Максима Дунаевских, Василия Соловьева-Седого, Марка Минкова, Никиты Богословского, Микаэла Таривердиева, Александра Зацепина и других мэтров советского и российского искусства перемещала слушателей к лучшим фильмам отечественного кинематографа.

Таганрогский коллектив музыкантов исполняет традиционный вокальный и инструментальный джаз. Его концерты демонстрируют историю развития этого направления музыки: здесь и композиции советского времени, и самые современные произведения, изыски для знатоков и душевные мелодии для самой широкой публики.

Хрипловатое соло саксофона, чистый звук трубы, глубокий раскатистый говор бас-гитары никого не оставили в зале равнодушным. Композиции звучали очень по–разному, и музыканты буквально проживали каждую по очереди: «Старый рояль», «Спят курганы темные», «Темная ночь», «Калинка», «Брадобрей»…

Песенные хиты многих поколений из любимых фильмов, написанные на слова Александра Галича, Бориса Ласкина, Роберта Рождественского и других прекрасных поэтов, которым невозможно не подпевать, со сцены исполняли солисты Светлана Алехина, Анатолий Дымковский, Никита Морозов, Виктория Мусашвили, Арина Снисаренко, Евгения Сухомлинова. А про то, «как много девушек хороших» спел целый коллектив, вокальный ансамбль «ВС»: Владимир и Валентина Гончар, Александр и Валентина Ледовских.

Известно, что музыка в кинематографе помогает передать образы, подчеркнуть трагичность или радость момента, служит связующей нитью между сценами и линями повествования. Какие только фильмы не вспомнились слушателям: «17 мгновений весны», «Небесный тихоход» «Мэри Поппинс, до свидания!» «Дайте жалобную книгу!», «Земля Санникова» и даже «Приключения Буратино»… Завершала программу лирическая композиция из фильма «Цыган» — «Встреча», от которой у слушателей защемило сердце…

Живая музыка – величайшее богатство, и замечательно, что она доступна таганрожцам и гостям нашего города, это великолепное вдохновенное взаимодействие с залом. И хорошо, что новый сезон у Таганрогского джаз-оркестра имени Валентина Парнаха только начинается…

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото Анатолия Ивашова