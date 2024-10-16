Таганрогский дом-интернат для престарелых и инвалидов отмечает 55-летие

16 октября Таганрогскому дому-интернату для престарелых и инвалидов №2 исполнилось 55 лет со дня основания.

Коллектив учреждения с юбилеем поздравили министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и делам военнослужащих Елена Елисеева, заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов, начальник управления социальной защиты населения Таганрога Вера Котова, представители духовенства, социальные партнёры учреждения.

В своих поздравлениях выступающие отмечали большой профессиональный труд всего коллектива ДИПИ №2 – от его руководителя Елены Савиной до мастеров чистоты, поваров, массажистов, санитарок и всех остальных, дарящих тепло сердец и заботу, создающих домашний уют, помогающих делать жизнь своих подопечных безопасной, разнообразной, интересной.

Елена Елисеева вспомнила, как в период самых жёстких ковидных ограничений руководство ДИПИ пригласило актёра Фёдора Добронравова выступить перед подопечными и коллективом, и наш знаменитый земляк дал душевный двухчасовой концерт перед окнами учреждения.

А Валерий Селиванов напомнил, что зародившийся именно в Таганрогском доме-интернате конкурс «Красота золотого возраста» получил такую популярность, что вскоре стал событием областного масштаба.

«Мы знаем, что подопечные дома-интерната принимают активное участие в городских творческих конкурсах, поют, танцуют, занимаются рукоделием. За всей этой внешней лёгкостью стоит большой труд ваших замечательных сотрудников, людей с большой душой, добрым и отзывчивым сердцем. Искренне вам признателен за эту работу», – поблагодарил юбиляров Валерий Селиванов и вручил Благодарственные письма городской Думы медицинской сестре геронтопсихиатрического отделения Ольге Жук, заведующей прачечной Анжелике Романенко и бухгалтеру Анне Назаровой.

Открытая политика дома-интерната традиционно привлекает многочисленных друзей и партнёров – от воспитанников детских садов и творческих студий до студентов и волонтёров. Пришли они и сегодня, чтобы подарить коллективу ДИПИ свои лучшие концертные номера и хорошее праздничное настроение.

В холле дома-интерната гости могли ознакомиться с экспонатами музея советской эпохи, созданной при участии подопечных ДИПИ, а также оставить свои пожелания коллективу учреждения в импровизированной большой открытке.

Источник: городская Дума Таганрога