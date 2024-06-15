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Таганрогский Чеховский театр завершает сезон яркой премьерой

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Вчера, 14 июня, Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова в завершении 197-го театрального сезона подарил своим зрителям премьеру —  яркую фарсовую комедию по пьесе Жана-Франсуа Реньяра «Единственный наследник».

Культура

Спектакль в постановке режиссера Арсения Кудря высоко оценили зрители. Написанная более трехсот лет назад пьеса и сегодня не теряет своей актуальности и подкупает увлекательным сюжетом.

Уверен, что эта постановка займет достойное место в репертуаре нашего любимого театра, — написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

После премьеры он поздравил режиссера, актеров и всех причастных к созданию спектакля, вручил благодарственные письма артистам Роману Пылаеву и Елизавете Афанасьевой. А также почетный знак в честь основания города Таганрога — художественному руководителю театра, Сергею Герту.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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