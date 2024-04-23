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Таганрогский чеховский театр получил два диплома на областном театральном конкурсе

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На суд жюри таганрожцы представили сентиментальную комедию «Джек».

Культура

В Ростове подведены итоги XXI областного театрального фестиваля-конкурса «Мельпомена — 2024». Таганрогский драматический театр им. А.П.Чехова дважды вошел в число его лауреатов со своей сентиментальной комедией «Джек».

В номинации «За честь и достоинство» награды удостоен художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Герт. Кроме того, спектакль получил диплом в номинации «Приз зрительских симпатий».

Областной театральный фестиваль-конкурс «Мельпомена» по традиции проводится Ростовским региональным отделением Союза театральных деятелей РФ. Ежегодно в нем принимают участие все профессиональные театральные коллективы Дона, представляя премьеры спектаклей текущего сезона. Это 12 вечеров и просмотров спектаклей, сообщает министерство культуры Ростовской области. В числе номинаций театрального конкурса: лучшая режиссерская работа, лучшая мужская и женская роль, лучшая работа сценографа, лучшее музыкальное оформление спектакля и многие др.

Фото: Телеграм-канал Таганрогского театра им. А.П.Чехова

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Таганрогская правда
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