Таганрогский авиационный колледж отмечает 125-летие

Одно из старейших на Юге России профессиональных учебных заведений – Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова – отмечает 125-летие. За годы своей деятельности он подготовил более 30 тысяч высококлассных специалистов для предприятий города и страны.

Поздравить коллектив преподавателей, студентов и бывших выпускников со знаменательной датой на торжественный вечер пришли глава города Таганрога Светлана Камбулова, председатель городской Думы Роман Корякин, депутаты городской Думы Наталья Кириенко, Руслан Стукань, Сергей Ренжигло, представители многочисленных предприятий-партнёров, сообщает пресс-служба гордумы .

На юбилей также были приглашены родственники выпускников колледжа, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Их героические имена, как и имена прославленного авиаконструктора Владимира Петлякова, бывшего генерального директора «Роствертола» Михаила Нагибина, дважды Героя Социалистического труда, организатора авиационной промышленности Виктора Литвинова и ещё девяти Героев Советского Союза, уже вписаны в историческую летопись учебного заведения и родного города.

«125 лет – хороший мощный фундамент, который заложили ваши предшественники и продолжают строить нынешние поколения преподавателей и студентов. Не случайно авиационный колледж пользуется популярностью у молодых людей и на 100% выполняет план по набору абитуриентов, – отметил Роман Корякин. – Всегда будьте преданы своему делу, чем бы вы ни занимались, – это самое главное в жизни. От всей души желаю коллективу авиационного колледжа и впредь поддерживать высокую планку образования, готовить новых высококлассных специалистов и авиастроителей, продолжать славить имя легендарного учебного заведения!».

Светлана Камбулова и Роман Корякин вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма аАдминистрации города и городской Думы представителям коллектива авиаколледжа. А директор Таганрогского механического колледжа, председатель совета директоров учреждений СПО Таганрога Рафаил Магеррамов по поручению Министерства образования Ростовской области вручил отличившимся коллегам ведомственные награды и грамоты.

«Благодарю преподавательский состав, ветеранов педагогического труда за кропотливый труд. В каждой победе студентов — профессиональной, творческой или спортивной, есть огромная ваша заслуга. Продолжайте двигаться вперед и верить в успех!», – поздравила юбиляров Светлана Камбулова.

Фото пресс-службы городской Думы Таганрога