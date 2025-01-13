Таганрогских журналистов поздравили с профессиональным праздником

Лучшим работникам пера и микрофона вручили грамоты и благодарственные письма.

Сегодня, 13 января, в Таганроге, как и во всей России, чествовали работников средств массовой информации. С профессиональным праздником — Днем российской печати — таганрогских журналистов поздравил в режиме видеосвязи врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В свою очередь глава Таганрога Светлана Камбулова встретилась с ветеранами профессии и действующими работниками СМИ города в конференц-зале библиотеки им. А.П.Чехова. Она поблагодарила их за профессионализм и грамотную подачу информации о важных событиях, происходящих в городе.

«Журналист — не просто профессия, это призвание, которое требует ответственности и преданности делу. Именно благодаря правильной, а главное интересной подаче материалов, жители имеют возможность быть в курсе всего, что происходит вокруг них», — написала глава города в своем Telegram-канале.

Самым отличившимся в прошлом году работникам СМИ Светлана Камбулова вручила награды и . пожелал всем виновникам торжества вдохновения и успехов в их важной работе.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой.