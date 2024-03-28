Главная » #Образование

Таганрогских школьников приглашают поближе познакомиться с ЮФУ

На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

1 апреля стартует «Неделя без турникетов», которая продлится целый месяц.

#Образование

В структурных подразделениях Южного федерального университета с 1 по 30 апреля будут проходить мероприятия в рамках профориентационного проекта «Неделя без турникета».
Учащиеся школ Таганрога и Ростова-на-Дону вместе со своими педагогами смогут посетить Южный федеральный университет, ознакомиться с деятельностью его структурных подразделений, поучаствовать в культурно-развлекательных и познавательных мероприятиях.

Акция «Неделя без турникетов» проводится в ростовском вузе дважды в год для того, чтобы понятным и доступным языком рассказать и показать всем желающим, как развивается современная наука. Инициатором акции традиционно выступает партнёр Южного федерального университета — Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

Фото: Изображение от freepik (для иллюстрации)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости образование профориентация Таганрог ЮФУ
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика