Таганрогских школьников приглашают поближе познакомиться с ЮФУ

1 апреля стартует «Неделя без турникетов», которая продлится целый месяц.

В структурных подразделениях Южного федерального университета с 1 по 30 апреля будут проходить мероприятия в рамках профориентационного проекта «Неделя без турникета».

Учащиеся школ Таганрога и Ростова-на-Дону вместе со своими педагогами смогут посетить Южный федеральный университет, ознакомиться с деятельностью его структурных подразделений, поучаствовать в культурно-развлекательных и познавательных мероприятиях.

Акция «Неделя без турникетов» проводится в ростовском вузе дважды в год для того, чтобы понятным и доступным языком рассказать и показать всем желающим, как развивается современная наука. Инициатором акции традиционно выступает партнёр Южного федерального университета — Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

Фото: Изображение от freepik (для иллюстрации)