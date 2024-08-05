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Таганрогских бизнесменов призывают помочь собрать детей в школу

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Донские центры «Мой бизнес» присоединяются к Всероссийскому благотворительному движению #МойбизнесПомогает.

Новости Таганрога

Представителей бизнес-сообщества Ростовской области накануне очередного учебного года приглашают принять участие в благотворительном сборе школьных принадлежностей и канцелярских товаров для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает официальный портал правительства Дона.

По словам директора Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП) – оператора центров «Мой бизнес» Ростовской области Яны Куриновой, «уже стало доброй традицией в августе устанавливать в центрах «Мой бизнес» коробки #МойбизнесПомогает, которые по итогу каждой акции переполнены подарками от донских предпринимателей. И с каждым годом количество желающих помочь только растет».

Партнером акции выступает благотворительный фонд «Я без мамы», на попечении которого — более 350 нуждающихся семей, в которых воспитываются свыше 1000 детей.

— Помощь благотворителей очень востребована особенно многодетными родителями, для которых траты на школьные сборы непосильны. Поэтому мы очень благодарны всем, кто приобретает необходимые вещи и создает условия и возможности, чтобы дети с радостью и интересом получали новые знания, — отметила координатор благотворительного фонда «Я без мамы» Олеся Синицына.

Пункты сбора акции #МойбизнесПомогает открыты во всех семи региональных центрах «Мой бизнес». В Таганроге — по адресу ул. Петровская, 29-2. Для нуждающихся детей к школе можно приобретать школьные рюкзаки, дневники и тетради, ручки, карандаши, фломастеры, линейки, альбомы и кисти для рисования, наборы цветного картона и цветной бумаги, пластилин и другое.

Фото: Изображение от freepik

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благотворительность новости Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
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