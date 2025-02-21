Таганрогские ветераны ВОВ получат единовременную выплату к 80-летию Победы

Отделение СФР по Ростовской области направит выплату автоматически.

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Ростовской области, в том числе и в Таганроге, в честь 80-летия Великой Победы получат единовременную выплату. Она будет назначена автоматически, сообщает администрация Таганрога.

Выплату в размере 80 тысяч рублей направят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По 55 тысяч рублей Отделение фонда по Ростовской области направит труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма, говорится в сообщении.

Напомним, что Отделение СФР по Ростовской области также ежегодно перечисляет дополнительную выплату в 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Уточнить все вопросы можно по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01. Режим работы региональной линии — с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45.

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