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Таганрогские туркомпании подготовили нестандартные программы к дню рождения А.П.Чехова

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Погрузиться в чеховскую атмосферу можно на театрализованных прогулках, экскурсиях, спектаклях и даже дегустациях.

Новости Таганрога

В Таганроге туристические компании принимают активное участие в праздновании 165-летия со дня рождения нашего великого земляка А.П. Чехова. В городе для поклонников писателя проводятся разнообразные по формату и содержанию творческие программы. О некоторых из них рассказала пресс-служба администрации Таганрога, отметив нестандартный подход организаторов — сотрудников туристических информационных центров «АВИА-СИТИ» и «Судаков Тревел».

Например, в рамках театральных выходных компания «Судаков Тревел» организовала работу экскурсионного трамвая. Увлекательную программу сопровождали персонажи литературных  произведений писателя. Также подготовлена экскурсия «Маленький Ла Скала», программа которой включает истории и легенды театра им. Чехова и посещение спектакля «Три сестры», и пешеходная театральная экскурсия с дегустацией чеховского пирога.

Компания «АВИА-СИТИ» тоже подготовила для жителей и гостей города оригинальные программы. Организован литературный ретротрамвай «Нескучный Чехов. Штрихи к портрету» с занимательным рассказом и живым знакомством с персонажами произведений земляка. 

В рамках театральной гостиной подготовлена экскурсия на диване «Нечаянные встречи за чаем» с историями о «Чехове, которого Вы возможно не знали» и спектакль театра ТаКТ «Уроки дяди Вани»  с полным погружением в происходящее в стенах Чеховской гимназии. Кроме того, организацией представлена театральная программа, включающая посещение спектакля «Человек в футляре» и экскурсию по театру им. А.П. Чехова.

Фото: оф. сайт администрации г.Таганрога

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Таганрогская правда
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