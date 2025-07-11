Таганрогские студенты и летом продолжают овладение специальностями

Студенты Института управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета (ИУЭС ЮФУ) благодаря базам практик и в период летних каникул получают новые знания и умения по своим будущим специальностям.

Южный федеральный университет знаменит не только высоким качеством и дисциплиной образовательного процесса. Это университет, отслеживающий векторы развития общества и науки, понимающий потребности работодателя и перспективы дальнейшего становления выпускников. Вуз с более чем вековой историей знает, что университет – это не теплица для взращивания «капризных» молодых специалистов, это открытые просторы, позволяющие адаптироваться, видоизменяться и устойчиво развиваться своим студентам.

В таком комплексном развитии огромную роль играют базы практик, на которых студенты оттачивают наработанные компетенции, наращивают опыт и знания. В Южном федеральном университете таких баз практик несколько. Студенты кафедры Менеджмента и инновационных технологий Института управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ традиционно проходят летнюю практику в расположенном в сердце Северной Осетии горном лагере «Таймази» и в оздоровительном лагере «Витязь», который находится непосредственно на черноморском побережье в Дивноморске.

Обучающиеся на направлениях «Торговое дело» и «Бизнес-информатика» с аппетитом поглощают знания, получаемые в летний период. Так, нынешним летом в «Таймази» студентам удалось побывать на уникальной лекции академика РАН, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата Государственной премии и двух премий Правительства РФ, научного руководителя направления ЮФУ Игоря Каляева. Интересно и поучительно Игорь Анатольевич рассказал о трудовых подвигах Анатолия Васильевича Каляева, посвятившего полвека своей трудовой жизни университету и прошедшего путь от доцента до ректора крупнейшего вуза Юга России.

Интеллектуальная деятельность студентов с легкостью совмещается с физической активностью, а иначе в горах и быть не может. Студенты успели совершить поход на водопады Байради и Крошкина. Насладились прекрасными видами поляны Тана. А после, набравшись сил, прослушали лекции преподавателей РАН: «Суперкомпьютеры с реконфигурируемой архитектурой» и «Системы мониторинга земной поверхности авиационного и космического базирования».

Следующая команда студентов ожидает поездки в «Витязь», где ребята смогут окунуться в проектную деятельность в рамках образовательной программы «Современные инструменты маркетинга и менеджмента» и на практическом примере узнать, что проектный подход важен и в организации досуга.

Мария ЛАНКИНА, доцент, кандидат экономических наук, фото предоставлены автором