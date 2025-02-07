Главная » Новости Таганрога

Таганрогские студенты — будущие педагоги могут участвовать в региональной программе «Земский учитель»

На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Необходимое условие — успешно закончить минимум три курса вуза.

Новости Таганрога

С 2025 года студенты вузов с педагогическими специальностями могут войти в программу «Земский учитель». Обязательное условие — сдать все экзамены не менее чем за три года обучения.

Участники программы «Земский учитель» при условии трудоустройства по специальности в сельской местности могут улучшить свои жилищные условия. На селе педагог обязан отработать в течение пяти лет с нагрузкой не менее 18 часов в неделю. За пять лет реализации проекта 141 педагог начал работать в сельских школах Дона, говорится в сообщении.

Конкурсный отбор претендентов для участия в программе «Земский учитель» в этом году идет до до 15 апреля. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ведет прием документов. Господдержку по итогам конкурса – единовременные выплаты по 1 млн рублей – получат девять учителей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Действие программы продлено в России до 2030 года по инициативе президента страны Владимира Путина.  

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Земский учитель новости Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru