Таганрогские студенты — будущие педагоги могут участвовать в региональной программе «Земский учитель»

Необходимое условие — успешно закончить минимум три курса вуза.

С 2025 года студенты вузов с педагогическими специальностями могут войти в программу «Земский учитель». Обязательное условие — сдать все экзамены не менее чем за три года обучения.

Участники программы «Земский учитель» при условии трудоустройства по специальности в сельской местности могут улучшить свои жилищные условия. На селе педагог обязан отработать в течение пяти лет с нагрузкой не менее 18 часов в неделю. За пять лет реализации проекта 141 педагог начал работать в сельских школах Дона, говорится в сообщении.

Конкурсный отбор претендентов для участия в программе «Земский учитель» в этом году идет до до 15 апреля. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области ведет прием документов. Господдержку по итогам конкурса – единовременные выплаты по 1 млн рублей – получат девять учителей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Действие программы продлено в России до 2030 года по инициативе президента страны Владимира Путина.

Фото: donland.ru