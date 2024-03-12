Таганрогские студентов провели «Час с профессионалом»

По всей Ростовской области проходил областной день профориентации.

В общеобластном мероприятии профориентационной направленности «Сделай свой выбор» приняли участие в общей сложности 83,7 тысячи жителей Дона, сообщает пресс-служба правительства региона.

Специалисты кадрового центра города Таганрога в этом году сделали акцент на практических формах профориентационнонной работы. Так, работодатели АО «КЛЕВЕР» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» провели «Час с профессионалом» для студентов города. У молодежи была возможность пообщаться с представителями предприятий и задать интересующие вопросы.

Различные мероприятия, помогающие учащейся молодежи определиться с выбором своей будущей профессии, прошли во всех городах и районах области. Это были фестивали востребованных профессий, тематические ярмарки вакансий, классные часы, конкурсы презентаций, видеороликов, исследовательских работ о профессиях; дни открытых дверей вузов и ссузов, профориентационное тестирование и многое другое.

Фото: donland.ru