Главная » #Работа

Таганрогские студентов провели «Час с профессионалом»

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

По всей Ростовской области проходил областной день профориентации.

#Работа

В общеобластном мероприятии профориентационной направленности «Сделай свой выбор» приняли участие в общей сложности 83,7 тысячи жителей Дона, сообщает пресс-служба правительства региона.

Специалисты кадрового центра города Таганрога в этом году сделали акцент на практических формах профориентационнонной работы. Так, работодатели АО «КЛЕВЕР» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» провели «Час с профессионалом» для студентов города. У молодежи была возможность пообщаться с представителями предприятий и задать интересующие вопросы.

Различные мероприятия, помогающие учащейся молодежи определиться с выбором своей будущей профессии, прошли во всех городах и районах области. Это были фестивали востребованных профессий, тематические ярмарки вакансий, классные часы, конкурсы презентаций, видеороликов, исследовательских работ о профессиях; дни открытых дверей вузов и ссузов, профориентационное тестирование и многое другое.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости профориентация Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика