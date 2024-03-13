Таганрогские спортсмены показали всему миру, что такое самбо

На Всемирном фестивале молодежи, который в начале марта проходил в Сочи на федеральной территории «Сириус» таганрогские спортсмены участвовали в проведении ярких мастер-классов для молодежи из разных стран.

Фестиваль стал самым масштабным молодежным событием в мире. Более 20 тысяч человек из 190 стран и еще порядка 70 тысяч организаторов, волонтеров, технических сотрудников и журналистов.

Насыщенная событиями и активностями программа фестиваля состояла из 826 мероприятий – культурно-просветительских, спортивных и научно-познавательных. Программа включала в себя не только дискуссии, выставки и лекции, но и беспрецедентное количество различных форматов вовлечения молодежи, часть из которых вышла за пределы основной площадки.

В рамках спортивной составляющей ВМФ-2024, направленной на знакомство гостей фестиваля с различными видами спорта, в том числе, спортивными единоборствами, была организована демонстрационная площадка самбо, в работе которой приняли участие члены сборной команды РГЭУ (РИНХ) по самбо: обучающиеся Института магистратуры РГЭУ (РИНХ) Владислав Прокудин и Светлана Кичигина и студенты Таганрогского института имени А.П.Чехова Шахрияр Караев, Даниил Кругляк, Матвей Штепа, Николай Галочкин, Илья Санюк, Ростислав Юдин, Алексей Решетников, Антон Площанский, Даниил Перепелицын, Ульяна Петрикова и Нина Изварина.

По приглашению Ассоциации «Студенческая спортивная лига самбо» наши спортсмены презентовали российский национальный вид спорта, участвуя в проведении ярких мастер-классов для молодежи из разных стран.

Спортивный праздник самбо проходил 4 марта в «Академии единоборств» и стал уникальной возможностью для всех гостей «Города молодежи мира», в который на время проведения фестиваля превратился «Сириус», научиться владеть своим телом и получить навыки самообороны.

После красочной церемонии открытия и показательных выступлений, для всех желающих были организованы практические занятия под руководством Игоря Куринного, заслуженного мастера спорта, трехкратного Чемпиона мира, 3-х кратного обладателя Кубка мира, поделившегося ключевыми моментами выполнения приемов спортивного самбо и Дмитрия Валерьевича Максимова, заслуженного мастера спорта, двукратного Чемпиона мира, обладателя Кубка мира, тренера национальной сборной команды России, кандидата педагогических наук, уделившего внимание прикладной части самбо — «Самозащите без оружия». Наши самбисты приняли непосредственное участие в этих мероприятиях, поделившись своим спортивным опытом с участниками и зрителями фестиваля.

После завершения практической части все желающие смогли посетить экспозицию музея самбо, расположенного на втором этаже «Академии единоборств» и ознакомиться с историей становления и развития нашего национального вида спорта.

На торжественной церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи, которая прошла 6 марта, выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что фестиваль проводился для того, чтобы создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы общаться друг с другом, находить новых друзей, а может, и партнеров для будущих проектов.

Константин ЧАЙКИН, тренер сборной команды РГЭУ (РИНХ) по самбо.

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