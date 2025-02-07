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Таганрогские спортсменки успешно выступили на первенстве ЮФО по боксу

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Они завоевали три путевки на чемпионат России.

Спорт

На прошедшем под Анапой первенстве ЮФО по боксу среди девушек 13-14 лет, 15-16 лет, а также юниорок 17-18 лет и 19-22 лет, таганрогские спортсменки показали отличный бокс и завоевали путевки на первенство России. Об этом сообщается на странице ВК «Таганрог спортивный».

На всероссийские соревнования были отобраны: Инесса Чучева из «Школы бокса» в весе до 48 кг (тренер Михаил Яновский), Дарья Савенко в весе 60 кг из СШОР №13 (тренер Роман Карбовский) и Ксения Казачкова в весе 46 кг из этой же спортшколы (тренеры Анатолий Агарков и Роман Карбовский).

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

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бокс новости спорт Таганрог
Таганрогская правда
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