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Таганрогские самбисты завоевали медали на спортивных Играх Дона

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Спортсмены из Таганрога заняли третье место в общекомандном зачете на XVII спортивных юношеских Играх Дона 2024 года по самбо.

Новости Таганрога

Соревнования прошли в селе Чалтырь. В них приняли участие юноши и девушка 14-16 лет из всех муниципальных образований Ростовской области. В личном зачете спортсмены Таганрога стали обладателями 4 золотых, 1 серебряной и 4 бронзовых медалей.

Первые места и золотые медали завоевали в весовой категории до 41 кг Эвелина Фисун (спортшкола № 1, тренер Александр Криворучко), в весовой категории до 44 кг – Анастасия Шевчук (спортшкола № 1, тренеры Александр Криворучко и Юрий Шмаков). Среди юношей в весовой категории до 46 кг победителями стали Анатолий Джабраилов (тренер Михаил Мамаки), в весовой категории до 79 кг — Александр Пупков (тренер Юрий Шмаков).

Призеры соревнований — Кирилл Инютин, Савелий Гриценко, Артем Лях, Максим Павлов, Ольга Шульженко.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда
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