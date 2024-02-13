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Таганрогские самбисты завоевали медали на областном первенстве

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Спортсмены Таганрога завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали на первенстве Ростовской области по самбо.

Новости Таганрога

Соревнования проходили в селе Чалтырь и были отборочными на первенство Южного федерального округа, которое пройдет в Армавир в апреле нынешнего года. В них участвовали юноши и девушки 12–14 лет. Основной состав команды Таганрога был представлен юными воспитанниками спортшколы № 1.

Победителями соревнований стали Владислав Софрони (в весовой категории до 38 кг), Эвелина Фисун (в весовой категории до 37) и Мария Желтая (в весовой категории до 40).

Серебряные призеры — Арсен Едигарян (в весовой категории до 59 кг) и Екатерина Рыбалко (в весовой категории до 51 кг).

Бронза у Анастасии Пономаревой (в весовой категории свыше 65 кг), Дарины Паршиной (в весовой категории до 34 кг) и Анастасии Егуновой (в весовой категории до 43 кг).

Спортсмены вошли в состав сборной области по самбо и примут участие в первенстве ЮФО.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда
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