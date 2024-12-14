Таганрогские проекты и волонтеры стали победителями регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Ростовская область признана победителем Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Субъект РФ». Донской регион разделил победу в этой номинации вместе с Белгородской областью.

Итоги премии были подведены в заключительный день Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве. Награду донской делегации, которую возглавил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, вручил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Спасибо большое за награду! Спасибо нашим волонтерам! Ростовская область, Белгородская область, мы близки друг другу, не только и не столько географически, мы ближе эмоциями, чувствами и нашими сердцами. Мы рядом! Спасибо!», — сказал врио губернатора Ростовской области.

На площадке форума Юрий Слюсарь также пообщался с донскими добровольцами и поздравил их с заслуженной победой, сообщает портал донского правительства.

Напомним, победителями регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ стали проекты и волонтеры Таганрога.

Так, в категории «Личность» участники будут награждены за их общественно значимые поступки, меценатство, добровольческую или наставническую деятельность. В номинации «Волонтер года» этой категории победителем стала Юлия Кузнецова — представитель Региональной общественной организации ветеранов военной службы «Союз десантников Таганрога». В номинации «Наставник года» первое место занял Александр Макаров, волонтер АНО «Луч Надежды».

В категории «Организация» отмечена работа НКО и бизнеса с действующими социально значимыми проектами. Победителями здесь стали организации из Таганрога: АНО «СК «Южный Дракон», волонтерское движение «Никто, кроме нас!» и АНО «Центр социальной помощи и развития туризма «Первый взгляд».

А Алексей Беляев — председатель молодёжного правительства Таганрога и учредитель АНО «Первый взгляд» — стал победителем премии с проектом «Экологизация Таганрога». Проект направлен на показательное внедрение экологически осознанного образа жизни среди населения нашего города и был признан лучшей практикой в номинации «Территории для жизни» на Дону в 2024 году.

Отметим, что в Ростовской области постоянно растёт число активистов-добровольцев. В движение вовлечены сотни тысяч жителей региона, а 2024-й год проходит на Дону как Год добрых дел. В регионе действуют 55 муниципальных штабов #МЫВМЕСТЕ, 42 муниципальных центра добровольчества и 25 «Добро.Центров».

Фото: donland.ru и tagancity.ru