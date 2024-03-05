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Таганрогские полицейские в акватории реки Миус задержали браконьера

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Сотрудники транспортной полиции Таганрога задержали 32-летнего безработного жителя Неклиновского района, который занимался незаконным ловом рыбы с помощью ставных сетей. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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Нарушителя обнаружили в акватории реки Миус рядом с селом Беглица. У браконьера изъяли 50-метровую ставную лесковую сеть и рыбу различных пород: шемаю, вырезуба, судака, тарань. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Сейчас отделением дознания Таганрогского линейного отдела полиции в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ – «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Безработному селянину грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что браконьера с уловом осетра, стерляди и севрюги задержали в Таганроге.

Фото УТ МВД России по СКФО

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