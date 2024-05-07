Главная » Новости Таганрога

Таганрогские пловцы заняли призовые места на чемпионате России по подводному спорту

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по подводному спорту, где спортсмены Таганрога — воспитанники спортивной школы № 2 — продемонстрировали великолепные результаты и заняли призовые места, сообщает городской спорткомитет.

Новости Таганрога

Так, Ксения Сапрыкина стала «бронзовым» призером на дистанции 400 метров в подводном плавании.

В смешанной эстафете 4×50 метров по плаванию в ластах Ксения Сапрыкина, Артём Пудов, Дарья Минина и Артём Третьяков также заняли третье место.

А «серебро» в эстафете 4×100 метров по плаванию в ластах досталось Владиславу Новик, Артёму Пудову, Александру Третьякову и Артёму Игнатову.

Кроме того, Владислав Новик выполнил нормативы мастера спорта России.

От всей души поздравляем наших спортсменов и их тренеров-преподавателей с такими замечательными результатами! Благодарим тренеров — Игоря Сапрыкина и Ольгу Задорожнюю за высокий профессионализм и преданность делу, — говорится в сообщении спорткомитета Таганрога.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
плавание победитель спорт Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru