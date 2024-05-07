Таганрогские пловцы заняли призовые места на чемпионате России по подводному спорту

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по подводному спорту, где спортсмены Таганрога — воспитанники спортивной школы № 2 — продемонстрировали великолепные результаты и заняли призовые места, сообщает городской спорткомитет.

Так, Ксения Сапрыкина стала «бронзовым» призером на дистанции 400 метров в подводном плавании.

В смешанной эстафете 4×50 метров по плаванию в ластах Ксения Сапрыкина, Артём Пудов, Дарья Минина и Артём Третьяков также заняли третье место.

А «серебро» в эстафете 4×100 метров по плаванию в ластах досталось Владиславу Новик, Артёму Пудову, Александру Третьякову и Артёму Игнатову.

Кроме того, Владислав Новик выполнил нормативы мастера спорта России.

От всей души поздравляем наших спортсменов и их тренеров-преподавателей с такими замечательными результатами! Благодарим тренеров — Игоря Сапрыкина и Ольгу Задорожнюю за высокий профессионализм и преданность делу, — говорится в сообщении спорткомитета Таганрога.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»