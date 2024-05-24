Таганрогские музыканты выпустили сборник переложений для саксофона и фортепиано

В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки общественности был представлен недавно выпущенный в свет одним из московских издательств сборник переложений известных мелодий для саксофона и фортепиано «Играем и поем».

Его авторы — педагоги Таганрогской детской школы искусств (ТДШИ) — преподаватель по классу саксофона Дмитрий Шевнухо и преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер Татьяна Сердюк.

Композиции из нового сборника исполняли ученики и коллеги авторов, а также непосредственно музыканты-педагоги Дмитрий Шевнухо и Татьяна Сердюк.

Самым юным участником концерта стал ученик первого класса ТДШИ Андрей Ковалев, класс саксофона преподавателя Дмитрия Шевнухо, и его концертмейстер ученица 7-го класса Елена Шульга, класс преподавателя Татьяны Сердюк: они открыли концертную программу.

Среди других перед собравшимися выступил ансамбль преподавателей «Элегия».

Концерт-презентацию провела заместитель директора ТДШИ музыковед Анна Семёнова.

Для Татьяны Ивановны это — первый опыт работы в жанре фортепианной аранжировки, я бы сказала, универсальной аранжировки, — отметила Анна Викторовна. — Работа была непростой, потому как существуют сложности в выборе тесситуры для совмещения саксофона и фортепиано. Но, однозначно, интересной: ведь в результате Дмитрий Шевнухо и Татьяна Сердюк стали создателями нового, необходимого методического пособия, серьезной альтернативы существующей саксофонной литературе… В мелодиях сборника «Играем и поем» все поколения семьи будут экспертами, так как мелодии настолько известны, что, если что-то прозвучит неверно — и папа, и мама, и бабушка, и дедушка смогут напеть правильный вариант своему юному музыканту.

Все композиции снабжены текстами песен, откуда и название сборника «Играем и поем». Авторы издания отмечают, что мелодию с текстом стоит выучить и ученикам. Ведь это очень важно для игры на духовом инструменте — точно воспроизводить мелодию голосом. А запоминание композиции в виде песни ускорит выучивание наизусть. На обложке издания — все виды саксофонов: сопрано, альт, тенор и баритон. И в сборнике есть партии каждой композиции в строях для каждого саксофона.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора