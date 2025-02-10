Таганрогские кёрлингисты успешно выступили на чемпионате ЮФО

Они выступали в составе сборной Ростовской области.
На состоявшемся в городе Сочи чемпионате Южного федерального округа по кёрлингу среди смешанных команд Ростовскую область представляли три команды, в том числе спортсмены из Таганрога.
По результатам соревнований в общекомандном зачёте Ростовская область заняла 2-е место, уступив победителям — команде Краснодарского края, и опередив команду Республики Крым.
Тренируют таганрогских спортсменов в СШОР №13 Сергей Евтухов и Елену Мазуркевич.
Фото: ВК «Таганрог спортивный»
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