Таганрогские кёрлингисты успешно выступили на чемпионате ЮФО

Они выступали в составе сборной Ростовской области.

На состоявшемся в городе Сочи чемпионате Южного федерального округа по кёрлингу среди смешанных команд Ростовскую область представляли три команды, в том числе спортсмены из Таганрога.

По результатам соревнований в общекомандном зачёте Ростовская область заняла 2-е место, уступив победителям — команде Краснодарского края, и опередив команду Республики Крым.

Тренируют таганрогских спортсменов в СШОР №13 Сергей Евтухов и Елену Мазуркевич.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»