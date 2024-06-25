Главная » Новости Таганрога

Таганрогские гребцы завоевали медали на Играх БРИКС

На чтение 1 мин Просмотров 67 Опубликовано

На прошедших в Казани Играх стран БРИКС таганрогские спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали в гребле на байдарках и каноэ.

Новости Таганрога

Воспитанники таганрогской спортшколы № 3 Максим Спесивцев и Виталий Ершов показали отличный результат и заняли призовые места в четырех дисциплинах.

Таганрожцы стали обладателями первого места на дистанции 1000 метров в байдарке-двойке (К-2 мужчины). Завоевали второе место на дистанции 500 метров в байдарке-четверке (К-4 мужчины). Максим Спесивцев получил две серебряные награды на дистанциях 1000 и 5000 метров в одиночной гонке (К-1 мужчины). Виталий Ершов стал бронзовым призером в одиночке на дистанции 5000 метров.

Как сообщает официальный портал донского правительства, всего в составе сборной команды России принимали участие 22 донских спортсмена. В различных дисциплинах они завоевали 16 золотых, 14 серебряных и две бронзовые медали.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

гребля Игры БРИКС новости спорт Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru