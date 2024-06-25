Таганрогские гребцы завоевали медали на Играх БРИКС

На прошедших в Казани Играх стран БРИКС таганрогские спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали в гребле на байдарках и каноэ.

Воспитанники таганрогской спортшколы № 3 Максим Спесивцев и Виталий Ершов показали отличный результат и заняли призовые места в четырех дисциплинах.

Таганрожцы стали обладателями первого места на дистанции 1000 метров в байдарке-двойке (К-2 мужчины). Завоевали второе место на дистанции 500 метров в байдарке-четверке (К-4 мужчины). Максим Спесивцев получил две серебряные награды на дистанциях 1000 и 5000 метров в одиночной гонке (К-1 мужчины). Виталий Ершов стал бронзовым призером в одиночке на дистанции 5000 метров.

Как сообщает официальный портал донского правительства, всего в составе сборной команды России принимали участие 22 донских спортсмена. В различных дисциплинах они завоевали 16 золотых, 14 серебряных и две бронзовые медали.

Фото ВК «Таганрог спортивный»