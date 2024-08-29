Таганрогские гребцы завоевали девять медалей на «Играх Доброй Воли»

На их счету золотая, пять серебряных и три бронзовых награды.

На прошедших в Москве международных соревнованиях «Игры Доброй Воли» по гребле на байдарках и каноэ успешно выступили трое таганрогских спортсменов. На их счету девять медалей различного достоинства.

Наиболее отличился Максим Спесивцев, у которого пять медалей: золотая, три серебряных и бронзовая По две медали, серебряной и бронзовый, еще у двух представителей Таганрога — Виталия Ершова и Александра Бондаренко.

В соревнованиях приняли участие около 800 сильнейших гребцов. Таганрог представляли гребцы из СШОР №3.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»