Таганрогские эксперты выяснили, в чем заключается счастье

17 апреля – Международный день денег. В преддверии этой даты эксперты кафедры менеджмента и инновационных технологий (МиИТ) ИУЭС ЮФУ, отталкиваясь от известной каждому прописной истины «Не в деньгах счастье», провели независимое исследование в надежде ответить на вопрос: «А в чем заключается счастье?»

В исследовании приняли участие жители Таганрога и Ростовской области всех возрастных категорий с преобладанием тех, кому от 19 до 25 лет (на долю таких респондентов пришлось 49,7%), разного социального статуса и уровня доходов.

В ходе исследования респондентам были заданы вопросы касательно их семейного положения, уровня образования, готовности к саморазвитию, а также уровня счастья и способов его повышения.

Абсолютное большинство опрошенных (48,2%) оценили уровень своего счастья от 8 до 10 баллов. Чуть менее счастливыми себя ощущают 43,5% опрошенных, их диапазон счастья — от 5 до 7 баллов. Оставшаяся часть, а именно 8,3% респондентов, отметила крайне низкий показатель своего счастья.

Что же становится тем самым источником счастья, который подпитывает жителей Дона? 79,6% опрошенных полагают, что нематериальные факторы имеют гораздо более высокую ценность для счастья, нежели материальные составляющие. Возникает вопрос: а какие нематериальные факторы имеют большее значение для столь тонкой субстанции, как счастье?

Выявить закономерность между семейным положением, а также уровнем образования и порогом счастья не удалось. Среди опрошенных, высоко оценивших свой индекс счастья, были как семейные, так и одинокие жители, как с высшим, так и с начальным базовым образованием. Тонкая вуаль счастья обволакивает людей вне зависимости от их социального статуса.

Однако при более детальном изучении результатов опроса удалось выяснить, что к наиболее важным фрагментам счастья дончане относят следующие составные компоненты (здесь следует пояснить, что данный вопрос давал возможность выбрать несколько наиболее ценных для респондента ответов):

— здоровье (85,7% опрошенных выделили этот компонент счастья, причем респонденты до 18 лет, а таких было 10,2%, не упомянули здоровье в своих ответах);

— крепкая семья (64,6% респондентов);

— творчество и самореализация (57,1% опрошенных);

— интересная работа (51%);

— финансовая независимость (44,9% опрошенных, преимущественно представители студенчества);

— материальное благополучие (43,5%).

Таким образом, можно подтвердить ранее полученные выводы о том, что нематериальные факторы более значимы для счастья, хотя в топ-6 главных ответов просочились и показатели материального благополучия как фрагмента счастья.

Продолжив тему материального достатка как индикатора счастья населения, можно отметить, что лишь 4,8% опрошенных назвали текущий уровень своего дохода абсолютно приемлемым, тогда как 59,8% им не удовлетворены. Подобная закономерность очевидна с учетом статуса опрашиваемых. Сегодня стипендия в вузах — до 3606 руб, быть довольными таким уровня дохода амбициозные студенты просто не в состоянии. 35,4% отметили достаточный для себя уровень материального поощрения (это, в основном, представители старшей возрастной категории). Вероятно, именно это соотношение подтверждает тот факт, что для дончан материальные составляющие счастья менее значимы, иначе как можно объяснить столь высокий уровень счастья и такой же высокий уровень недовольства собственным доходом?

А может ли житель юга назвать доход, который позволит ему считать себя вполне счастливым человеком? 43,5% опрошенных заявили, что доход свыше 100 тыс. руб на каждого члена семьи в месяц сделает их счастливее.

Мудрые жители Донского края знают, что счастье невозможно запланировать или отложить на неопределенный срок. Это — то состояние, в котором человек пребывает уже сейчас. А значит, и сиюминутные способы подъема его уровня могут быть эффективными. Они таковы:

— занятие любимым делом (63,3% опрошенных, большинство из которых — женщины в возрасте 36-60 лет);

— приятная встреча (57,1% опрошенных);

— вкусная еда (53,1% опрошенных, преимущественно студенты);

— хорошая погода (51% опрошенных людей старшего возраста);

— интересная книга (36,7% опрошенных, среди которых встречались как представители студенческого сообщества, так и работающие люди. Респонденты в возрасте до 18 лет не указали данный ответ);

— приятный сюрприз (31,3% опрошенных) и др.

Однако были и совсем необычные способы эскалации счастья: наличие домашнего животного, активная физическая деятельность, внутреннее вознаграждение при решении сложных задач.

Проведенное исследование позволило не только оценить уровень счастья жителей нашего региона, но и понять, от чего этот уровень зависит. Важным аспектом становится тот факт, что 94,6% респондентов заявили о неустанном саморазвитии своей личности. Опрошенные тратят разное количество времени на этот процесс, развиваются по своим траекториям, но, очевидно, тот факт, что основная часть населения подходит к этому вопросу столь ответственно и рьяно, является залогом развития счастливого общества.

Мария ЛАНКИНА, доцент кафедры МиИТ ИУЭС ЮФУ

Фото Владимира Прозоровского